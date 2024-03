Delhaize rappelle une salade de quinoa et noix pour un taux trop élevé d'aflatoxines

Le groupe Delhaize, en collaboration avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a décidé de retirer des rayons la salade de quinoa et de noix de sa propre marque en raison d'une teneur trop élevée en aflatoxines, a-t-il fait savoir mardi par communiqué.

Le produit concerné a été commercialisé entre le 23 février et le 6 mars, et dispose d'une date de péremption entre le 29 février et le 9 mars.

Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer le produit et de le rapporter au point de vente où il a été acheté. "Le remboursement de chaque article concerné est garanti", précise l'enseigne. Toutes les salades concernées ont par ailleurs été retirées des rayons.