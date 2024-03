Deux policiers anti-stup' placés sous mandat d'arrêt à Charleroi: l'affaire est-elle liée avec la fusillade de Lodelinsart?

"Il s’agit de deux dossiers d’instruction distincts. On parle plutôt de malversations. Ces hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs, violation du secret professionnel, détournement par fonctionnaire et consultation d’une banque de données.", expliquait le procureur du Roi de Charleroi Vincent Fiasse chez nos confrères.

Toujours chez nos confrères, Denis Ducarme, député MR, lui, était plus dans la nuance et dans le doute. "Dans ce contexte, je vais demander que la police des polices puisse faire un rapport très rapidement sur l’enquête ayant conduit aux interpellations des membres des forces de l’ordre ce lundi matin à Charleroi. Et ce, afin de savoir également si cela a un lien avec les faits et la perquisition ayant conduit à la mort d’un policier".

À lire aussi "La police va devoir faire face à cette nouvelle forme de criminalité": les syndicats de police perplexes quant aux hommages des politiques suite à la fusillade de Lodelinsart

D'après nos informations, la situation ne serait plus aussi limpide que ce qu'expliquait le parquet et des doutes subsistent bien concernant un éventuel lien entre les deux affaires. Un dealer ayant travaillé pour Ricardo, le forcené tué dans la fusillade, a été contacté par nos équipes. Il évoque lui aussi une "étrange coïncidence" lorsqu'on lui parle de l'arrestation de ces policiers juste après le drame de Lodelinsart.