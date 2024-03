"La police va devoir faire face à cette nouvelle forme de criminalité": les syndicats de police perplexes quant aux hommages des politiques suite à la fusillade de Lodelinsart

"Le départ anticipé à la pension, ce n'est pas un cadeau que le politique ferait aux policiers, c'est tout simplement la compréhension du fait que nos collègues arrivent extrêmement fatigués après leurs 41 ou 42 ans de carrière. On omet le fait que le travail policier est extrêmement pénible. Il y a une charge psychosociale au long d'une carrière qui est véritablement lourde et il y a cette dangerosité que le drame d'hier illustre", précise le syndicaliste.

Après la tragédie qui a causé les blessures de deux policiers et la mort d'un membre des unités spéciales de la police, ce lundi, à Lodelinsart, nombreux sont les politiques qui ont rendu hommage aux forces de l'ordre. Une pratique qui n'a pas plu à Vincent Gilles, le président du syndicat SLFP police. "Il n'est pas question de notre part d'instrumentaliser le drame d'hier, néanmoins, le monde politique, qui a marqué son empathie par des messages assez formalistes, ne doit pas être dupe du fait que les policiers et policières n'y croient pas. Ce gouvernement s'est presque acharné sur les éléments statutaires du secteur policier, ces éléments qui sont nos seuls éléments de reconnaissance de la dangerosité de notre métier. Il s'agit notamment des départs anticipés à la pension, des modalités de mise à la pension par inaptitude physique lorsqu'il nous arrive un malheur. Tout ça est sans cesse l'objet d'attaques de ce gouvernement. Il y a beaucoup d'hypocrisie là derrière, c'est comme ça que les policiers prennent ces messages".

De nombreuses questions tournent autour de l'opération et de l'état des policiers à faire face aux milieux criminels. Pour Eddy Quaino, permanent CGSP Police, le gouvernement fédéral doit agir. "Il y a une nécessité de penser à une forme de réinvestissement de la part du gouvernement fédéral vers la police fédérale et vers les entités des polices locales. En termes d'entraînement policier, de formations policières, je pense qu'il y a une réflexion à avoir un petit peu global. Nous manquons sérieusement de centre d'entraînement policier dans différentes provinces de la Belgique. On l'a signalé à de nombreuses reprises et je pense que c'est quelque chose que le gouvernement fédéral devrait reprendre à coeur pour faire en sorte que nos policiers de demain soient encore mieux formés".

Le drame du 18 mars a montré les circonstances néfastes auxquelles le métier de policier est confronté, aujourd'hui. "Les milieux criminels n'hésitent plus, aujourd'hui, à torturer, menacer, voire assassiner différentes personnes. On a été face à quelqu'un qui était dans le milieu du crime organisé et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune retenue. Nos services de police vont devoir faire face à cette nouvelle forme de criminalité" explique le permanent CGSP Police.

Ce mercredi matin, une réunion se tiendra entre les responsables de la police fédérale et les syndicats pour les informer des circonstances du drame. "Il est clair que nous ne sommes pas le pouvoir judiciaire. Il s'agit de voir si dans les éléments d'équipements, dans les éléments de tactique et de technique d'intervention, il y a, ou non, des choses à modifier", ajoute Vincent Gilles.