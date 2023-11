Dort-on vraiment moins bien lors de la pleine lune ? La réponse pourrait vous étonner

A cause de notre horloge interne, ou de nos origines. A l’époque où la lune était la seule source de lumière suffisante la nuit. Quand elle éclairait plus certaines nuits, ça favorisait certaines activités nocturnes. Comme la chasse. Et donc, on dort moins les nuits de pleine lune. Voilà ce que disent certaines études.

Cette légende du sommeil perturbé par la pleine lune est-elle fondée ? C'est vrai qu'on lit tout et son contraire. Beaucoup d'expériences ont été menées sur le sujet. Certaines n'ont rien démontré du tout. D'autres, disent que c'est possible que la lune ait une influence sur notre sommeil. On dormirait moins, et moins bien.

Alors bon, pour y voir plus clair, j'ai posé la question à un spécialiste du sommeil. Il me dit que oui, certains études montrent que ce lien entre cycle lunaire et cycle du sommeil est possible. Pas forcément le jour de pleine lune, mais dans les jours qui précèdent. On dormirait 30 à 40 minutes de moins. Donc on se lève plus tôt et on se couche plus tard.

Alors, est-ce votre cas ? L'avez-vous déjà expérimenté ? C'est tout à fait probable. Et voici une explication plus concrète... C'est ce qu'on appelle le conditionnement ! On entend dire depuis longtemps que la lune influence notre sommeil. Alors à l'approche de la pleine lune, on est conscient de ça, ça renforce notre idée, le phénomène. Et donc, on dort moins bien.

Si c'est votre cas, rassurez-vous. Il existe des thérapies. On peut travailler sur ce problème. Je vous rappelle que l'idéal, c'est de dormir 8 heures par jour, en moyenne.