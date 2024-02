D'une petite ville au Maroc au top 10 des femmes les plus influentes du monde: qui est Sana Afouaiz ?

Partager:

L'émission "Rendez-vous" de ce dimanche 25 février aborde cette question : "Comment atteindre le sommet en partant de loin, en partant de rien ?". Pour y répondre, Christophe Deborsu reçoit Sana Afouaiz, fondatrice et administratrice-déléguée de Womenpreneur-Initiative, autrice de "Invisible Women of the Middle East: True Stories".

Sana Afouaiz est fondatrice et administratrice-déléguée de Womenpreneur-Initiative, autrice de "Invisible Women of the Middle East: True Stories". Elle est également ambassadrice de l'ONU et fait partie des 10 femmes les plus influentes du monde. "C'est invraisemblable !", s'exclame Christophe Deborsu, impressionné par ce parcours. Mais avant de mener cette brillante carrière, la jeune femme n'a pas eu facile. À lire aussi "Tu ne vas jamais y arriver": comment Dominique Monami est devenue championne belge de tennis malgré des débuts difficiles? Les réussites ne sont pas personnelles

Issue d'une grande famille de 9 enfants, Sana Afouaiz doit quitter le domicile familial à l'âge de 13 ans. "J'ai malgré tout été très chanceuse. J'ai été soutenue par le bibliothécaire du quartier. Chaque mois, il me donnait un livre et ensuite, de débattre". Au fil des années, son mental d'acier inculqué par sa mère lui offrent de nombreuses opportunités: bourses américaines, de la Commission européenne et un double master en Sciences Politiques. Arrivée en Belgique en 2016, elle fait la rencontre qui va changer sa vie. "Je suis tombée sur mon mentor, Patrick Menache. Il m'accompagne aujourd'hui et c'est cette personne qui a cru en moi", explique l'autrice. "Les réussites ne sont pas individuelles ou personnelles, mais collectives". Une évidence C'est en 2016 qu'elle décide de s'installer en Belgique. "Bruxelles était mon premier choix. Quand je me balade dans les rues de la ville, j'entends des accents différents. Je me retrouve dans cette diversité, qui reflète mon parcours", indique Sana Afouaiz. En effet, après Dubaï, la capitale européenne est la ville la plus cosmopolite. Bruxelles, en plein cœur de l'Europe, se révèle être une évidence pour la jeune femme. Fraîchement arrivée dans le plat-pays, celle-ci se lance dans l'entrepreneuriat, avec une initiative mêlant technologique qui aide les femmes de Belgique, d'Afrique du Nord et depuis peu, d'Afrique Subsaharienne. "Je veux que Bruxelles soit LA ville de l'entrepreneuriat technologique au niveau mondial. Moi, j'y crois, si je suis ici, c'est que c'est possible".