"On durcit l'accès": les flexi-jobs sont encadrés par de nouvelles contraintes, l'HoReCa craint une pénurie de main d'œuvre

Depuis le 1er janvier :difficile d’engager dans les cafés et les restaurants. Les flexi-jobs sont encadrés par de nouvelles contraintes. Les patrons craignent que leurs candidats se découragent à cause de plafonds de revenus et de déductibilité fiscale. Résultats : les 3 fédérations Horeca de notre pays décident de saisir la Cour Constitutionnelle.