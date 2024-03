En Belgique, l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes demeure une réalité

Pour ce qui est des secteurs, certains sont malheureusement plus inégalitaires que d'autres. Ainsi, ceux de l'information et de la communication sont particulièrement touchés par cet écart. Dans ces secteurs, il atteint les 11%, comme dans le domaine de la distribution de l'eau et de la gestion des déchets.

Et au niveau européen, qu'en est-il ? Bonne nouvelle, la Belgique se situe à la 4e place des pays où l'écart salarial est le moins important. Sur la première marche, on retrouve le Luxembourg, suivi de l'Italie et de la Roumanie. À noter que le Luxembourg est le seul pays ayant un écart en négatif (-0,7 %), ce qui signifie que les femmes gagnent plus que les hommes. Du côté des mauvais élèves, on retrouve l'Estonie, l'Autriche et la République Tchèque. La moyenne européenne s'établit à 12,7%.

Plus de femmes entrepreneuses indépendantes

Si l'écart de salaire demeure une réalité, de plus en plus de femmes se tournent vers l'entrepreneuriat et deviennent indépendantes. Selon les chiffres de Statbel, en 2022, parmi 1 590 166 entrepreneurs indépendants, les femmes représentaient environ un tiers. Cela représente une évolution positive d'un pourcent par rapport à 2019.