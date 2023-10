Environ 1 adolescent sur 7 dans le monde souffre d'une maladie mentale, selon l'Unicef

Environ 1 adolescent sur 7 souffre d'une maladie mentale et le suicide est la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans dans le monde, alerte mardi l'Unicef à l'occasion de la Journée internationale de la santé mentale. L'organisation plaide pour que "la santé mentale soit à l'ordre du jour des décideurs politiques de chaque communauté, dans chaque politique, pour chaque enfant et sa famille". Mais aussi qu'elle soit reconnue au même titre que la santé physique pour en finir avec la stigmatisation et l'incompréhension.

Depuis la pandémie de Covid-19, l'Unicef a observé une forte hausse des problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents dans le monde. Une problématique qui va à l'encontre de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par près de 200 pays : "Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services".