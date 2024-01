Étude: l'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici

L'eau des bouteilles en plastique contient jusqu'à 100 fois plus de minuscules particules de plastique qu'estimé jusqu'ici, selon une nouvelle étude publiée lundi.

Cette étude, publiée dans la revue PNAS, soulève des questions sur les conséquences potentielles pour la santé.

"Si les gens sont inquiets à propos des nanoplastiques dans l'eau en bouteille, il est raisonnable de considérer des alternatives, comme l'eau du robinet", a dit à l'AFP Beizhan Yan, co-auteur de l'étude.

Les nanoplastiques attirent de plus en plus l'attention ces dernières années, et sont présents partout sur la planète.