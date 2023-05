Exit le bio, bonjour le local: une nouvelle stratégie des supermarchés pour attirer les clients?

Vous l'avez peut-être constaté dans votre supermarché, les produits locaux prennent de plus en plus de place. L'inflation a déstabilisé la filière du bio, boudée par les consommateurs, mais pas le local. Le secteur s'est mis à exister de façon plus large depuis la crise sanitaire.

Dans un supermarché visité par notre équipe, un rayon entier est dédié aux produits locaux. Tout est fait pour attirer le consommateur, jusqu'à afficher les photos des producteurs de la région. Dans une autre enseigne, le producteur vient lui-même livrer ses produits. Il faut compter 1.40€ le kilo de pommes de terre. Un prix correct selon le client interrogé par nos journalistes: "C'est un prix juste vu la région, la qualité et les prix de production qui ont augmenté." Il ne croit pas si bien dire, contre toute attente, ce ne sont pas les pommes de terre les plus chères du rayon. Comptez 1,60€ le kilo pour une marque nationale et 1,90€ pour la marque propre.

Les clients interrogés sont friands du local. "Plus c'est court, mieux c'est" ou encore "Il faut essayer de consommer local un maximum", affirment-ils. Le local, a le vent en poupe et la grande distribution l'a bien compris. Des fruits et légumes à la boucherie, en passant par la boulangerie. Dans ce magasin, il y a 700 références.

Damien Gallez, coordinateur des ventes, fait visiter la partie boulangerie à nos journalistes: "Nous fabriquons le pain à 100% avec de la farine locale issue du moulin de Statte." Un partenariat récent. Au total, 40 tonnes de farine blanche sont livrées par mois. Cette matière première représente un tiers du prix final d'un pain selon l'enseigne. Mais alors, le pain est-il plus cher? "Pas du tout", répond Damien Gallez. "Ça nous a permis de réduire les coûts en challengeant nos différents fournisseurs et en ayant un produit de qualité et qui soit abordable."

Est-ce rentable pour le producteur?