Grève chez bpost: les centres de tri toujours bloqués en Wallonie et à Bruxelles

Les centres de tri postaux wallons de Liège X et Charleroi X ainsi que celui de Bruxelles X étaient toujours bloqués mercredi matin alors qu'une nouvelle réunion entre direction et syndicats de bpost était sur le point de commencer, ont indiqué Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes et Laura Cerrada Crespo, la porte-parole de bpost, à l'agence Belga.

Depuis lundi, la distribution du courrier, des colis et des journaux est perturbée au sud du pays et dans la capitale. La Flandre est quant à elle relativement épargnée. Les postiers protestent notamment contre la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux et ses conséquences potentielles sur le personnel de bpost.