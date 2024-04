"Rien de positif": les négociations avec bpost ont été "largement insuffisantes" d'après les syndicats

Depuis lundi, la distribution du courrier, des colis et des journaux est perturbée au sud du pays et dans la capitale. La Flandre est quant à elle relativement épargnée. Les facteurs protestent notamment contre la fin imminente (le 30 juin) de la concession d'État pour la distribution des journaux et ses conséquences potentielles sur le personnel de bpost.

