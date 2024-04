Accident entre trois véhicules sur la Nationale 4: quel est l'état des routes ce mercredi matin?

08h59 L'accident à Wezembeek-Oppem a été dégagé L'accident à Wezembeek-Oppem sur le ring intérieur a été dégagé et les files ont un peu diminué avec 10 minutes à ajouter avant le Tunnel de Tervuren. Les files autour et vers Bruxelles ne dépassent plus 10 minutes sauf bien évidemment sur le ring intérieur entre Expo et Machelen avec 25 minutes à ajouter vers Zaventem. On notera également un véhicule en panne sur l'E40 à hauteur de Heverlee et de l'échangeur avec le E314 venant de Louvain. La bande de gauche est obstruée vers Bruxelles. Plus loin également un poids lourd en panne en bande de droite à hauteur de Sterrebeek vers Bruxelles.

08h36 Accident entre trois véhicules sur la Nationale 4 Un accident est signalé sur la Nationale 89 à hauteur de Tenneville en direction de Bouillon. Un accident entre plusieurs véhicules et le passage serait difficile. L'accident entre 3 véhicules sur la Nationale 4 à hauteur de Pessoux vers le Luxembourg est toujours d'actualité. La bande de gauche est obstruée. Un poids lourd est signalé en panne sur l'E40 à hauteur de Sterrebeek en direction de Bruxelles. Sur cette E40, toujours 15 minutes à ajouter entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne. On signale également 20 minutes de ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles entre Ophain et Halle suite à cet accident à Wauthier-Braine. Les travaux sur la E411 vous ralentissent assez fortement ce matin avec 20 minutes à ajouter entre Champions et Aische-en-Refail alors qu'à votre arrivée à Bruxelles, vous perdez moins de 5 minutes depuis Jezus-Eik. Un trafic aussi relativement fluide sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard avec "seulement " 5 minutes de perdues.

08h13 Plusieurs accidents Deux accidents sur le ring intérieur : le premier à hauteur de Wezembeek-Oppem en direction des 4 Bras de Tervuren? Les bandes de droite et centrale sont obstruées. Toujours 20 minutes à ajouter vers Waterloo. Le second à hauteur de Wauthier-Braine en direction de Grand-Bigard. Vous ralentissez là 30 minutes entre Haut-Ittre et Halle Au niveau des autres zones de ralentissements : +15 minutes sur l'E40 entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne + 7 min (ce qui est raisonnable) sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart mais il faut ajouter 15 minutes dans les travaux entre Champion et Aische-en-Refail +25 min sur le ring intérieur entre Expo et Machelen avec des remontées de files sur la A12 venant d'Anvers et arrivant à Strombeek-Bever (+15 min depuis Wolvertem) +10 minutes en extérieur entre Vilvorde et Wemmel vers Grand-Bigard Enfin, un accident entre 3 véhicules est signalé en bande de gauche sur la Nationale 4 à hauteur de Pessoux en direction du Luxembourg.

07h31 Deux accidents signalés sur le ring intérieur Un accident s'est produit dans l'échangeur entre le ring intérieur avec l'A201 à hauteur de Zaventem en direction de l'aéroport. Le passage serait difficile. Sur le ring intérieur, 15 minutes entre Haut-Ittre et Halle vers Grand-Bigard puis à nouveau 15 minutes entre Stombeek-Bever et Machelen et enfin 20 minutes avant le Tunnel de Tervuren ou un accident vient tout juste d'être signalé en bande de droite à hauteur de Wezembeek-Oppem ce qui ne va pas faciliter la situation dans cette zone déjà problématique. Ailleurs, les files évoluent doucement avec maintenant 10 minutes à ralentir entre Mont-Saint-Jean et Groenendaal sur le ring intérieur. 7 minutes sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne et 5 minutes un peu avant entre Haasrode et Heverlee. 7 minutes également sur l'E19 entre Peutie et Machelen.

07h14 Pas d'incident sur nos routes Seules les files du matin qui sont encore raisonnables à cette heure : En intérieur : +5 min entre Wauthier-Braine et Halle puis +3 min entre Grand-Bigard et Jette, +10 min entre Strombeek-Bever et Machelen et également +10 min entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. En extérieur : +10 min entre Grimbergen et Jette vers Grand-Bigard et +6 min entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard. Début des files sur l'E40 entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne (+7 min) et sur l'E411 entre Hoeilaart et Léonard : +5 min et déjà 15 minutes dans les travaux au départ de Daussoulx. +8 min entre Tubize et Halle sur l'E429 Tournai-Bruxelles.

06h30 Les files évoluent sur le ring intérieur Les files évoluent sur le ring intérieur de Bruxelles avec maintenant : 5 minutes entre Zellik et Jette, 7 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen puis déjà 15 minutes avant le Tunnel de Tervuren vers Waterloo. 2 petites minutes de perdues également sur l'E429 Tournai - Bruxelles entre Lembeek et Halle