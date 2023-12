"Ils vont peut-être mourir dans d'atroces souffrances": des dizaines de lapins offerts en cadeau abandonnés après Noël

"Au Bonheur des Lapichons" à Florennes, on accueille les lapins abandonnés. Les plus jeunes ont à peine deux mois. "C'est dans cette pièce que les animaux sont soignés", montre Éline Shoenaers, gérante du refuge. "C'est une infirmerie et une zone de quarantaine."



La gérante du refuge se sent impuissante; depuis le 25 décembre, elle a déjà reçu 20 demandes d'abandon. "Le 26, au matin, on m'a appelée en me disant 'On a offert un petit lapin noir et blanc à notre petite fille, sauf que ma petite fille voulait un lapin blanc, donc on souhaite abandonner le lapin noir et blanc", raconte-elle à l'équipe de RTL info, désespérée.



Pour éviter ce genre de situations, Éline Shoenaers insiste et appelle les familles à ne pas offrir de lapins à Noël. "Je sais qu'il y en a plein qui vont finir dans le champ, qui vont être croqués par les renards, qui vont peut-être mourir dans d'atroces souffrances…", se désole la gérante de l'association "Au Bonheur des Lapichons".

Cette année, Éline comptabilise 5.000 demandes. Un nombre en constante augmentation.