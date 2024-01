Impact de la neige sur les commerçants: "Un tiers des rendez-vous ont été honorés, donc plus de 60% de perte"

De nombreux commerçants et indépendants souffrent des conditions météorologiques. Les clients se font plus rares quand il fait froid et neigeux. Rien que pour les coiffeurs et esthéticiens, la perte de rendez-vous est d'un tiers depuis mercredi.

"Pour ce qui concerne les coiffeurs et autres prestataires de services, plus ou moins un tiers des rendez-vous ont été honorés, donc plus de 60% de perte de chiffre d’affaires qui certes seront reportés mais néanmoins le personnele était toujours présent et devait être payé. Et pour ce qui concerne les commerces, c’est un chiffre d’affaires fortement revu à la baisse qui a des conséquences dans un contexte actuel où effectivement les soldes ne fonctionnent pas non plus extraordinairement bien et qui aujourd’hui se voient freiner en plus à cause des conditions météorologiques compliquées et difficiles", indique Christophe Wambersie, secrétaire général du syndicat neutre pour indépendants (SNI), ce vendredi matin sur Bel RTL.