Info trafic: un accident s'est produit sur le ring de Bruxelles

07h34

Accident sur le ring de Bruxelles

On signale un accident qui vient de se produire dans la nouvelle zone de chantier sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wauthier-Braine vers Haut-Ittre. Il ne provoque pas encore de longues files avec 8 minutes à ralentir entre Hal et Haut-Ittre.

Dans l'autre sens, vous freinez aussi légèrement de Haut-Ittre à Wauthier-Braine vers Halle (+3 min).

A part cela, pas grand chose à vous signaler sur notre réseau routier, à part les files en intérieur entre Expo et Machelen (+10 min) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (+15 min maintenant)