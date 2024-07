"Ils avaient une relation père-fille particulière": en 2009, Aurore et Michel Daerden posaient pour une série de photos controversée

Souvenez-vous: en 2009, Aurore et Michel Daerden posaient pour une série de clichés sur lesquels ils posent en César et Cléopâtre. Cette série de photos avait fait polémique... Explications.

"Pour moi ça coulait un peu de source parce que je voyais surtout le couple Michel Daerden et sa fille Aurore et comme ils ont une relation assez particulière père-fille, je trouvais ça chouette", expliquait à l'époque Alexis McDrew, le photographe qui a mis en scènele cliché. "Pour moi, il représentait vraiment ce que César serait aujourd'hui et je n'ai pas cherché plus loin, je me suis dit que ça pouvait être chouette comme thème."

En 2009, trois clichés choquaient la Belgique, qualifiés "d'indécents" ou "de mauvais goût" par la presse. On y voyait Michel Daerden et sa fille Aurore poser tel un tableau d'inspiration romaine.

Un thème qui a emballé les protagonistes et voilà le ministre des Pensions transformé en César moderne et sa fille en Cléopâtre très lascive aux côtés de son père. En prenant et publiant ces photos, l'artiste était loin de s'imaginer que certains seraient choqués. "Disons que comme je voulais vraiment faire un remake de César et Cléopâtre, je ne voulais vraiment pas qu'il y ait la relation amant qu'ils avaient mais bien la relation père-fille", poursuit Alexis McDrew. "Je voulais vraiment plus le voir comme un couple de famille donc non, il n'y a pas de connotation obscène..."

Pipolosation?

Philippe Ricard, correspondant au journal Le Monde, voyait dans ces clichés essentiellement la tendance croissante à la pipolisation, ce savant mélange entre politique et spectacle. "Il y a peut-être une petite connotation de népotisme puisqu'elle profite autant de la notoriété de son père que lui ne profite finalement de sa jeunesse pour se refaire une espèce de virginité politique et peut-être tourner la page de certaines images que beaucoup de téléspectateurs belges et pas seulement belges d'ailleurs ont en tête à propos de cet homme politique qui aime particulièrement fêter ses victoires électorales", analyse le journaliste.

Michel Daerden n'avait à l'époque pas souhaité commenter cette affaire.