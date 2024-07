Il y a 20 ans, Aurore Daerden survivait au tsunami dévastateur en Thaïlande: "J'étais comme en prison"

Il y a deux décennies de cela, Aurore Daerden témoignait à notre micro après avoir été prise au piège dans un tsunami en Thaïlande: "Tu es soit dans ces maisons dites thaïlandaises et elles se cassent, soit dans les maisons en béton, mais donc tu les prends dans la tête (…) On a entendu la deuxième vague arrivée, les gens pleuraient, hurlaient. Ça fait vraiment peur parce que tu sais ce que tu viens de vivre, mais tu n'as plus de force. Je ne pouvais pas sortir, j'étais comme en prison."

Elle raconte que son instinct de survie lui a permis de reprendre des forces inespérées. "Je voudrais que certains trucs partent de ma tête et qu'on retrouve mes amis, mais j'en doute maintenant. Ça me ferait du bien de les retrouver", concluait-elle alors.