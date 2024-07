Le corps d'Aurore Daerden, la fille de Michel et soeur de Frédéric, retrouvé sans vie à Malte

"Aurore était une personnalité flamboyante, terriblement attachante avec ses parts d’ombres comme beaucoup d’entre nous. Elle avait une âme d’artiste, souvent inspirée, parfois provocatrice. Dans son parcours, elle touche à la mode, à la musique, à la télé…mais aussi parfois à l’interdit. Une survivante, résistant aux déchaînements de la nature humaine ou des éléments. Elle n’a toutefois pas su vaincre ses propres démons. Elle fait de sa vie une fiction qui dépassa tous les effets romanesques. Des chapitres de panache, de lumière, d’éclats, de liberté sauvage, de blessures secrètes et de quête d’absolu. Comme le chantait Gloria Gaynor 'I am what I am'. Tu étais comme tu étais. Pour moi, tu seras pour toujours ma petite soeur."

La Liégeoise avait plusieurs casquettes et s'est exercée dans plusieurs disciplines: DJ, styliste, mannequin... En 2012, c'est donc la Cité ardente qu'elle avait décidé d'ouvrir un magasin de prêt-à-porter dans la rue Saint-Adalbert, dans le Carré. Deux ans plus tard, Aurore Daerden a dû mettre la clef sous la porte en raison, notamment en raison de la gestion quotidienne - "Ce n'était pas mon domaine", concédait-elle - , mais également en raison des longueurs liées à la succession de son père, décédé en août 2012 sans testament.

Ces soucis de succession ont divisé la descendance de Michel Daerden. Aurore, Frédéric et Elena se sont disputé l'héritage et ont été les acteurs d'un long feuilleton à ce sujet. Ils ont finalement trouvé un accord en 2016.