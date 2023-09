"J'ai envie d'apprendre": comment des jeunes porteurs de handicaps sont intégrés dans les "classes inclusives" du secondaire

Ce n'était pas un matin comme les autres. Lundi dernier, Carmela accompagnait son fils Luther pour sa rentrée en secondaire. Âgé de 12 ans, Luther est porteur d’une trisomie 21 et d’autisme. Et comme pour de nombreuses mamans, une rentrée dans une nouvelle école est souvent stressante. "Ce qui me stresse le plus, c'est peut-être les premiers moments de rencontre", confie Carmela, la maman de Luther. "Parce que Luther a ses particularités, et il n'est pas verbal. Hugo et Aya, eux sont verbaux donc peuvent peut-être raconter à leurs parents comme s'est passée la journée. Moi, je vais devoir deviner un peu mais je compte sur ses copains pour pouvoir me raconter."

Comme Luther, Hugo effectue ses primaires au sein d’une classe inclusive. Une première intégration dans une école ordinaire. Une expérience bénéfique pour le jeune garçon. "Il y a 11 enfants en inclusion dans la classe: je vous mets au défi de les trouver dans la cour de récréation tellement ils sont mélangés et tellement ils sont intégrés", s'enthousiasme Coralie, la mère du jeune Hugo.