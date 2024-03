"Je n'ai jamais été allergique aux pollens et je le suis subitement devenue, comment l'expliquer?"

Tout d'abord, il est important de savoir que cela peut nous arriver du jour au lendemain. Par exemple, vous pouvez être sensible aux pollens depuis toujours et seulement développer des symptômes aujourd'hui.

Vous êtes dans le même cas que Mejda ? Alors contactez un spécialiste pour savoir à quoi vous êtes allergique exactement. Cela peut se faire via une prise de sang ou un test cutané. À noter qu'il existe plusieurs types de pollen. Le bouleau par exemple émet de grandes quantités de pollen qui sont très allergisantes. Chez nous, il fait partie des arbres qui causent le plus d'allergies. Au moins un Belge sur dix est affecté.

Les antécédents familiaux peuvent également jouer un rôle. Une personne qui n'a aucun parent allergique aura moins de risque de développer lui-même une allergie. Et enfin, la pollution joue évidemment un rôle. Elle renforce l'effet du pollen et irrite nos muqueuses.

Mais alors, en fonction de quoi puis-je développer une allergie aux pollens ? Et bien, cela dépend de plusieurs facteurs. Il y a notamment les changements hormonaux, qui peuvent favoriser l'apparition des allergies. L'exposition est également un facteur. Si, par exemple, vous déménagez dans une région plus exposée ou que vous êtes dans un endroit plus propice à l'exposition, les risques peuvent augmenter.

Malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle pour cette année : la saison est plus intense et précoce que prévue. Cela est notamment causé par le réchauffement climatique. Et étant donné qu'elle ne se terminera pas plus tôt, l'impact sur vous sera donc plus long.