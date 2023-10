"Je ramène tout le monde": Elie Semoun covoiture et passe au vert pour le tournage du nouveau Ducobu

Autour du plateau, aujourd’hui, 80 techniciens qu’il faut nourrir et abreuver. Ici les bouteilles d’eau en plastiques et les snacks suremballés sont remplacés par des fontaines d’eau et des en-cas fourni par une coopérative bio et locale.

"Cela fait beaucoup moins de déchets et ce n’est pas forcément plus cher parce qu’il y a une bonne gestion qui est faite. Justement, nos déchets sont dominés par cinq par semaine, par rapport à un tournage normal. C’est tout bénéfice pour le tournage écolo", souligne Amandine Frisque.

Le cinéma, c’est faire rêver son public. Simuler une journée ensoleillée alors qu’il commence à pleuvoir. En France, un tournage émet en moyenne 750 tonnes de CO2, l’équivalent de 750 aller-retour Bruxelles-New York en avion. Diminuer ces émissions débute bien avant le tournage, dès l’écriture du scénario.

"Si à un moment, on se rend compte qu’il y a un hélico avec un jet privé, on peut en parler en disant : est-ce que c’est vraiment nécessaire que cette personne-là vienne en hélico ? Est-ce qu’on ne peut pas le faire venir autrement, d’une manière plus douce ?", pointe-t-elle.

On n’est pas là pour embêter les gens

D’autant que désormais, les investisseurs s’en mêlent. Benjamin Vanhagendoren travaille pour Wallimage. Le fond économique wallon de l'audiovisuel paie en partie le salaire d’Amandine. Il octroie également un bonus aux films exemplaires. "On n’est pas là pour embêter les gens, on est là pour les aider, les accompagner dans cette démarché. Mon travail aujourd’hui, c’est de venir voir sur le plateau que ça fonctionne et d’identifier les failles", précise-t-il.

En France, certains vont plus loin pour pousser le cinéma à devenir plus vert. Jean-Baptiste Foucart, éco-référent explique : "Ecoprod en France exige d’ores et déjà que les productions fassent le bilan carbone de leurs productions, avant le film et après le tournage. Et dès 2024, les subventions seront allouées en fonction de ce bilan carbone".

Une démarche qui est en réflexion chez nous. D’ici quelques mois, Wallimage devrait proposer aux professionnels du cinéma un outil gratuit pour calculer leur empreinte carbone.