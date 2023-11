Joppe Van Langendonck et Kyan Vercauteren remportent le titre mondial U21

Joppe Van Langendonck, 20 ans, et Kyan Vercauteren, 19 ans, sont devenus champions du monde des moins de 21 de beachvolley, dimanche, à Roi-Et, en Thaïlande. Le duo belge a battu en finale les Autrichiens Timo Hammarberg et Tim Berger 18-21, 21-19 et 15-13.

Après avoir perdu le premier set, les deux Belges semblaient mal embarqués dans le deuxième, durant lequel ils ont été menés 10-14 avant de revenir au score et d'arracher un troisième set. La manche décisive a été serrée jusqu'au bout, les deux équipes se rendant coup pour coup jusqu'à 13-13 et les deux points décisifs inscrits par Van Langendonck et Vercauteren.

Plus tôt dans la journée, Van Langendonck et Vercauteren s'étaient joués, en demi-finales, des Français Arthur Canet et Téo Rotar en trois sets, 17-21, 21-19 et 15-11.