"J'utilise les transports en commun et mes pieds": la mobilité douce devenue majoritaire à Bruxelles

Une grande étude concernant la mobilité a été menée, comme c'est le cas tous les dix ans, par les autorités bruxelloises. Il en ressort que la mobilité douce a pris le dessus. Au fil du temps, les Bruxellois semblent avoir vraiment changé leur façon de se déplacer. Il y a moins de voitures et plus de piétons et de vélos. C'est le mode de déplacement désormais préféré des Bruxellois : en une dizaine d'années, la marche a détrôné la voiture.

"Souvent, j'utilise les transports en commun et mes pieds. J'ai l'habitude de faire au moins entre 8 et 10 km par jour", confie un Bruxellois. "La voiture, parfois le tram, mais c'est rare, et mes pieds. J'essaye", commente une automobiliste. En 2010, 32% des déplacements à Bruxelles se faisaient à pied et on monte désormais à 36%. La voiture représentait 38% des déplacements, elle est descendue à 27%. Viennent ensuite les transports en commun, en légère baisse de 24 à 22%, puis le vélo qui est passé de 3 à 9%. "Je suis intermodal, lance un cycliste. Et je suis même pour le report modal, c'est-à-dire aménager la ville pour inciter les gens à passer d'un mode à un autre. De la voiture au vélo ou de la voiture à autre chose, il y a plein de solutions".

Développement des pistes cyclables, réduction des bandes de circulation, généralisation de 30 km/heure, la politique de la Région bruxelloise visant à réduire les déplacements en voiture porte visiblement ses fruits. "Il reste beaucoup de travail, je ne vais pas dire que tout est parfait à Bruxelles pour les piétons, confie Elke Van Den Brandt, ministre bruxelloise de la Mobilité, mais on a investi et dès qu'on va apaiser les quartiers, dès qu'il y a moins de trafic, ça incite à marcher, et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater actuellement". Si la longueur moyenne des déplacements des Bruxellois est de 7,7 km, on constate qu'un trajet sur cinq réalisé en voiture ne dépasse pas deux kilomètres. Les autres moyens de déplacement, et principalement la marche à pied, peuvent donc encore se développer.