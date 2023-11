La Belgique est le quatrième importateur de produits israéliens dans l'UE: quels sont-ils?

La Belgique est le quatrième plus gros importateur de produits israéliens au sein de l'Union européenne, ressort-il des chiffres publiés par l'Agence du commerce extérieur pour 2022. Les pierres et métaux précieux - principalement des diamants - représentent à eux seuls plus d'un quart (27,6%) des importations totales en provenance d'Israël.