Vos enfants ont beaucoup de devoirs? Attention, il y a une limite à respecter

Primaires

On entre alors dans le primaire. Pour les élèves de 1re et 2e, là encore, l’enseignant ne peut imposer aucun devoir. Par contre, il peut leur demander des petites "tâches" à réaliser. Comme une petite activité de lecture, ou présenter à leur famille ce qu’ils ont fait en classe.

On grimpe encore dans les âges. Et on arrive aux 3e et 4e primaires. Et c'est là que les devoirs deviennent plus concrets. Pas plus de 20 minutes de travail par élève après l'école.

Et pour les 5e primaire et 6e primaire, maximum 30 minutes.