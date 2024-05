Qu'est-ce que le sepsis, cette infection méconnue? Des experts livrent des recommandations pour lutter contre ce "tueur horrible"

Un groupe d'experts, dirigé par l'infectiologue Erika Vlieghe, a élaboré des recommandations pour la mise en place d'un plan national de lutte contre le sepsis à la demande du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Parmi les recommandations clés figurent la formation des prestataires de soins à la reconnaissance et au traitement précoce de la maladie, l'utilisation de systèmes d'alerte pour détecter le sepsis et la mise en place d'équipes d'intervention rapide dans les hôpitaux.

Le plan propose notamment de sensibiliser le grand public via la création d'une fondation nationale sur le sepsis et la mise en place de campagnes. La prévention des infections, notamment par la vaccination, est considérée comme essentielle, tout comme le renforcement de l'accès aux soins de santé pour toutes et tous, en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables.

Le plan préconise également la généralisation de systèmes d'alerte pour détecter plus rapidement le sepsis. La mise en place d'équipes d'intervention rapide dans les hôpitaux est également recommandée, tout comme la présence permanente d'équipes spécialisées en soins intensifs.

La professeure Vlieghe attire l'attention sur le fait que le sepsis passe souvent inaperçu. "L'évolution peut être très rapide et les symptômes sont insidieux", explique-t-elle. "Il est primordial de commencer par sensibiliser le public à reconnaître le sepsis. C'est particulièrement important pour les personnes à risque, telles que les diabétiques, les patients atteints de cancer, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées."