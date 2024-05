La grève à l'aéroport de Charleroi aura-t-elle lieu? Une réunion entre les syndicats et la direction prévue ce mercredi

D'autres discussions entre les syndicats et la direction l'aéroport de Charleroi (BSCA) auront encore lieu mercredi "pour tenter de trouver une solution et éviter" la grève prévue jeudi, a confirmé la responsable communication de BSCA, après une réunion entre les parties prenantes, mardi soir.

Le personnel de l'aéroport de Charleroi a annoncé mardi midi son intention de faire la grève jeudi, ce qui devrait provoquer de très fortes perturbations au niveau de l'aéroport. Plus de 17.500 passagers au départ et 94 vols risquent d'être impactés.

"Une longue réunion entre les syndicats et la direction a eu lieu ce soir et d'autres discussions sont d'ores et déjà prévues demain matin pour tenter de trouver une solution et éviter une grève qui impacterait fortement les passagers", a fait savoir Nathalie Pierard, responsable de la communication de BSCA, dans un courrier électronique peu après minuit.

Parmi les problèmes soulevés par les syndicats figure notamment le sort réservé à deux responsables accusés de harcèlement par le personnel, mais aussi le mauvais dialogue social et la pression mise, selon eux, par le service des ressources humaines sur certains travailleurs.

L'aéroport de Charleroi invite les passagers "à suivre la situation via nos canaux de communication" et présente "d'ores et déjà ses excuses aux passagers pour les désagréments occasionnés", selon la responsable de communication.