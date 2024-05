Fréquentes et parfois effrayantes, à quoi sont dues les turbulences dans un avion?

On décompte trois causes à ces turbulences:

"Mesdames et Messieurs, attention, nous allons traverser une zone de turbulences": voilà une annonce qui en effraie plus. Mais de quoi parle-t-on exactement ? "Les turbulences, ce sont des vents tourbillonnants et pour cela, il faut comprendre d'où cela vient", nous explique ce mardi soir notre journaliste Sébastien Rosenfeld.

Les jet streams sont des fameux courants extrêmement puissants qui traversent la planète. Il arrive que l'un d'entre eux passe au-dessus d'un avion et qu'en dessous, un air plus froid et moins rapide arrive. Cela peut donner des perturbations.

Les turbulences thermiques

Ce sont les turbulences "d'orage", qui sont les plus courantes. Cela arrive lorsqu'il y a une forte montée de l'air chaud qui va tout d'un coup déséquilibrer l'air froid au-dessus. Là encore, des vents tourbillonnants et là encore, une fois, l'avion bouge de façon extrêmement forte. Il y a trois niveaux d'intensité. Le premier, assez léger, à peine perceptible par le passager, un écart d'un mètre. Le second, une intensité modérée, on parle là d'un mouvement de l'avion entre 3 et 6 mètres. Et puis, celle qui fait le plus peur, cette turbulence extrême, en tout cas de forte intensité, avec des écarts qui peuvent atteindre 30 mètres. Dans ces cas-là, si on n'est pas attaché, le passager peut être éjecté. D'où cette mesure de prudence, rester toujours attaché, même lorsque le voyant n'est pas allumé, car une turbulence peut arriver à tout moment.