La méthode de calcul du Nutri-Score devient plus sévère

Une nouvelle méthode de calcul plus sévère pour le Nutri-Score entrera en vigueur le 1er janvier 2024, avec pour objectif de mieux prendre en compte les connaissances actuelles en matière d'alimentation et de santé. Au total, près de 40% des produits existant sur le marché seront concernés par ce changement.

Les responsables du système ont donc revu le mode de calcul pour certains aliments. Il a notamment été décidé de resserrer le seuil entre les catégories A et B d'un point. Par conséquent, moins de produits se retrouveront dans la catégorie la plus saine.

Les noix et les graines seront ensuite déplacées de la catégorie des fruits et légumes à celle des graisses et des huiles, tandis qu'une distinction sera introduite entre la viande rouge et la volaille. Les poissons gras recevront quant à eux un meilleur score, tout comme certaines huiles, dont l'huile d'olive.

Les sodas à base d'édulcorants seront, eux, moins bien notés à l'avenir. Les boissons lactées et végétales, jusqu'ici incluses dans la catégorie des aliments, vont par ailleurs rejoindre la catégorie des boissons. Ces produits obtiendront dès lors un score plus faible de façon générale.

Les nouvelles méthodes de calcul entreront en vigueur pour tous les nouveaux produits fabriqués à partir du 1er janvier 2024. Pour les produits déjà présents sur le marché, les entreprises auront deux ans pour adapter leur étiquetage.