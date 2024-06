Des grèves et des perturbations dans les transports en commun ce lundi: à quoi faut-il s'attendre?

La FGTB détaille qu'une économie de 30 milliards d'euros par an d'ici 2028, "à titre d'exemple", cela représenterait "près de la moitié de toutes les dépenses de retraite", soit 69 milliards d’euros par an, "plus de deux fois le budget total des pensions publiques", soit 13,7 milliards d’euros par an, "plus que le budget de l’enseignement", "sept fois le montant de la dotation annuelle des chemins de fer" ou encore "dix fois le budget annuel de la police fédérale et locale" et "trois fois le budget annuel des hôpitaux".