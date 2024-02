La permanente est à nouveau hyper tendance auprès des... adolescents

Parfois considérée comme une pratique pour les mamies, la permanente a la cote auprès des jeunes garçons qui souhaitent donner plus de mouvement dans leurs cheveux. "Une permanente, c'est donner une forme permanente aux cheveux bouclés. Alors on n'est pas sur la boucle très serrée, on est parfois sur le simple mouvement. Les cheveux bien coupés sur les côtés et une certaine longueur au-dessus avec le mouvement qui revient vers l'avant du front. Ça fait depuis quelques mois maintenant qu'il y a une nouvelle mode des cheveux bouclés, et comme ils ne savent pas tous avoir des cheveux bouclés, on leur fait des petites permanentes", explique Isabelle, coiffeuse à Wavre.

À l'origine de cet effet de mode: les réseaux sociaux. "Avant, c'étaient les footballeurs qui donnaient la tendance, maintenant ce sont les réseaux sociaux", déclare Isabelle. "Avec Instagram, TikTok,... ils prennent les exemples des gens qui font des vidéos et ils viennent en nous disant qu'ils aimeraient avoir la même coupe que cette personne. Des fois, c'est possible parce qu'ils ont déjà les cheveux qui bouclent et donc on sait le faire sans permanente, mais quand ils ont des cheveux raides et lisses, il faut alors faire une permanente pour avoir le même résultat que sur les photos qu'ils nous montrent", abonde dans le même sens, Luca, coiffeur à Louvain-la-Neuve.