La semaine de 4 jours, SANS perte de salaire, est-ce faisable? L’avis du patron du grand groupe liégeois John Cockerill

"Je vais répondre de deux manières. D'abord, la compétitivité d'une entreprise, c'est beaucoup, beaucoup de facteurs. Donc, il n'y a pas uniquement le coût du travail. Cela dit, le coût du travail est important. Et quand on a eu des indexations automatiques de salaire avec le Covid, avec la très forte inflation au cours des dernières années, eh bien, on a été en difficulté, nous, parce qu'on doit indexer automatiquement nos salaires quand nos concurrents mondiaux ne le font pas. Et donc, le coût du travail est un sujet qui est très important pour les entreprises, pour pouvoir vendre, pas uniquement pour gagner beaucoup, beaucoup d'argent, mais pour pouvoir vendre. C'est-à-dire que si je me décale en termes de coût du travail, je ne sais pas le faire. Ca, c'est un point. Le deuxième sujet : regardons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons, notamment pour nous, Européens, les plus grands défis depuis sans doute la Seconde Guerre mondiale. Nous avons la guerre à nos portes. Nous avons des grandes infrastructures à reconstruire. Nous avons beaucoup d'investissements à faire pour la transition énergétique. Et donc, on ne résoudra pas ça en travaillant moins. On a besoin de tout le monde au travail. On a besoin d'une société, de sociétés où tout le monde peut travailler, tout le monde au travail", estime le patron de John Cockerill.

