La vente de "colis perdus" dans de mystérieuses grandes caisses: vrai business ou grosse arnaque ?

Sur Tiktok et Instagram, on voit de plus en plus de gens acheter des "colis perdus". Qu'est-ce qui se cache derrière ce que certains voudraient appeler des "mystery box" ? Nous avons mené l'enquête.

Acheter 20 colis, pour la somme de 56 € ? C'est ce que proposeraient plusieurs sites web, et même des vendeurs tiers sur Amazon. Et sur les réseaux sociaux, cette "tendance" s'installe: elle consisterait à acheter par kilogrammes ou en nombre… des colis perdus ! Ces produits seraient des retours de livraison, leurs contenus resteraient secrets, jusqu'au déballage.

Si certains influenceurs précisent qu'il s'agit d'humour, et qu'ils n'ont pas réellement acheté des colis perdus, via des hashtags, des commentaires ou encore beaucoup d'ironie, d'autres assurent que ces colis sont bien réels.

Sur une autre vidéo, un couple ouvre 30 kg et dans le premier paquet… Un iPhone. Vient ensuite, une sacoche Gucci. De quoi émerveiller les followers et faire s'agiter la toile.

Pourtant, le SPF Economie est clair là-dessus, revendre des colis perdus est totalement illégal. "La vente de colis perdus est de toute façon inacceptable" annonce Etienne Mignolet, Porte-parole. Selon lui, le souci premier de ce type de vente réside dans "l'obligation de résultat" du transporteur : "Il doit garantir l'arrivée de la marchandise dans les délais convenus".

Ils seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros

Selon le SPF Economie, si vous achetez un colis qui s'avère perdu, pas d'inquiétude… après 3 ans. "L'acquéreur de bonne foi ne risque plus de devoir restituer les biens à l'ancien propriétaire au bout de trois ans". Mais Etienne Mignolet met également en garde : comme la mise en vente de colis perdus est illégale, il peut s'agir de colis volés, et là, les conséquences sont différentes.

"L’article 505 du Code pénal, par exemple, jouera un rôle important s'il s'avère en réalité qu'il s'agit de la vente d'un colis volé". Cet article affirme que "seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros, ceux qui auront recelé, en tout ou en partie, les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit".

Des ventes aux enchères légales en France

Mais en France, La Poste a une autre manière de procéder. Chaque année, avant Noël, le service postal organise une vente aux enchère caritatives avec les colis non réclamés. En effet, chez nos voisins, la politique est autre: si le colis ne trouve pas son destinataire, il appartient à La Poste.

"Les colis non distribués ou renvoyés aux expéditeurs arrivent dans un centre courrier en Nouvelle-Aquitaine, le temps que les personnes déposent des réclamations. S'ils ne sont pas réclamés et non-identifiés, ils sont vendus aux enchères pour des associations caritatives", explique la direction de La Poste.

Il y a donc une vente aux enchères organisée qui permet de gagner des fonds pour des associations, mais "il n'y a pas de lot, c'est individuel et les colis sont visibles. On connait le contenu". À ce moment-là, il est alors effectivement possible d'acheter des colis dits perdus, mais cela se fait via un expert de la distribution, comme La Poste et ce ne sont pas des lots mystères. Le transporteur affirme que cette tendance dont on parle, "ce n'est pas La Poste".

Le phishing : même logo, même nom...mais attention à l'arnaque !

Pourtant, certaines stars françaises des réseaux sociaux affirment que des sites peuvent vendre des colis perdus de manière légale et sans arnaque. Ils expliquent que, tout simplement, des entreprises achètent justement ces colis lors de la vente aux enchères de La Poste et ensuite, les remettent en circulation via leur site internet. Néanmoins, ces influenceurs expliquent bien que 8 sites sur 10 sont frauduleux, et qu'ils n'utilisent pas tous cette méthode.

Et si le prix de ces "merveilles" peut mettre la puce à l'oreille, la notoriété de ces stars des réseaux sociaux, mais également la provenance de ces paquets, met en confiance. En effet, ceux qui se filment en train de déballer ces colis énoncent qu'ils viennent de grandes entreprises telles qu'Amazon, Shein, ou encore chez nous, des bagages oubliés de Brussels Airport, ou des colis "retour" de Bpost.

Ils sont utilisés de façon frauduleuse

En effet, récemment une annonce circulait sur les réseaux sociaux, elle certifiait qu'il était possible d'acheter des "colis⁠ oubliés" de Bpost… pour deux euros symboliques. Il s'agit de phishing. Une forme d'escroquerie sur Internet où le fraudeur se fait passer pour un organisme que vous connaissez, et utilise le logo et le nom de cet organisme pour vous tromper. Pour vous protéger contre cette menace, il est important d'être conscient de ce problème et d'être vigilant lorsque vous effectuez des transactions en ligne.

Sous ces publications, de nombreux commentaires de clients ravis de leur livraison… Il s'agit de faux comptes créés uniquement pour contribuer à l'arnaque. La preuve, ils ne possèdent aucune informations personnelles, ils n'ont pas d'amis sur leur profil et surtout chaque photo, post a été créé le même jour.

Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost, confirme que ces annonces sont des arnaques : "Le logo et le nom de bpost (même parfois mal orthographié) sont utilisés de façon frauduleuse. Nous ne sommes pas impliqués dans une telle action".

Ces faux profils utilisent la notoriété de bpost afin de faire passer leur arnaque, il s'agit d'usurpation d'identité : "Notre département juridique est averti". En effet, il est impossible d'acheter un colis perdu chez bpost, car l'entreprise "renvoie toujours à l'expéditeur les colis qui ne sont pas réclamés".

Si le colis reste "14 jours dans un Point d'enlèvement (Bureau de poste, Point Colis…)" ou "5 jours dans un Distributeur de Colis", bpost le renvoie également chez l'expéditeur.

D'où viennent alors ces colis perdus ?

Retour en France. La Poste explique que, souvent, "ce sont des colis qui peuvent être de La Poste ou de n’importe quel transporteur, qui ont été renvoyés aux e-commerçants". La direction explique que parfois, cela coûte trop cher pour eux de les reprendre, il s'agit donc d'une initiative plus économe. "Ils ne veulent pas gérer leurs retours, car parfois, ça coûte plus cher pour eux de recevoir le colis qui n'a pas été distribué et donc, ils les vendent." Elle dit que, la plupart du temps, "ces commerçants viennent de Chine" et qu'il n'est pas avantageux pour eux de payer pour que leurs marchandises leur reviennent.

Est-il réellement possible d'en acheter ?

Flamingo-box, une entreprise française basée en Normandie, se dit spécialisée dans cette vente. Ils expliquent leur méthode : "Un client commande un article sur le net, mais il précise mal son adresse, il déménage ou autres. Les colis reviennent pour être stockés pendant 30 jours suivant la loi européenne et ceux dans l'attente de la réclamation du client. L'article n'est donc plus la propriété du client. La marchandise était détruite = pollution considérable. Nous avons donc proposé de racheter les NPAI (N'habite pas à l'adresse indiquée) afin d'éviter la destruction". Ils proposent ces marchandises à partir de 9 euros du kilo.

Plusieurs médias français ont communiqué sur les activités de Flamingo-Box, qui semblent donc bien réelles. Des caisses de colis sont effectivement envoyées (on ignore la provenance, cependant), mais dans les commentaires, certains parlent quand même d'arnaque car il s'agirait de touts petits colis, de très faible valeur, du "made in China". Des colis parfois ouverts, d'ailleurs, et peut-être même triés (ça n'a pas l'air si mystérieux, au final, car les caisses sont décrites). Quoi qu'il en soit, ne vous attendez à rien d'autres qu'un espèce de jeu...