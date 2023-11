À l'approche des fêtes, le SPF Économie appelle à la prudence face aux aimants dans les jouets

Les jouets aimantés peuvent présenter des risques s'ils ne répondent pas à certaines exigences de sécurité, rappelle l'administration. L'ingestion de plus d'un aimant puissant risque par exemple de provoquer des perforations internes et des blocages. La Commission européenne a lancé une campagne de contrôle sur la conformité et la sécurité de ces jouets aimantés. En Belgique, 18 ont été passés à la loupe et 12 présentaient des non-conformités administratives (surtout à cause d'une documentation technique indisponible, incorrecte ou incomplète). Cinq d'entre eux présentaient aussi des non-conformités techniques, principalement une puissance excessive des aimants. Les 3 jouets jugés dangereux, en raison de la présence de petits aimants trop puissants ou de petits éléments, ont par ailleurs été retirés du marché et ont fait l'objet d'un rappel auprès des consommateurs.

Le SPF souligne toutefois que l'échantillonnage n'est pas représentatif du marché belge, car les prélèvements ont visé des jouets avec une présomption de non-conformité, notamment sur la base d'une analyse visuelle. Il est conseillé aux consommateurs de porter une attention particulière aux avertissements, marquages et instructions qui accompagnent ces jouets. Il est également primordial de lire les instructions pour utiliser les produits en toute sécurité et de les inspecter régulièrement pendant leur durée de vie.