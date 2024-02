L'autoroute E19 toujours bloquée à Hal: les agriculteurs y installent des blocs en béton

L'autoroute E429 à hauteur de Hal a été libérée de tout blocage, a confirmé la police fédérale de la route vendredi matin. Des agriculteurs y avaient installé un barrage filtrant, désormais levé. Des blocages sont toutefois toujours en cours sur certaines routes importantes comme l'E19 à Hal, ainsi que devant des centres de distribution de plusieurs chaînes de magasins.

Selon le dernier point de la police fédérale, vers 7h45, le ring de Bruxelles (R0) est toujours inaccessible à Haut-Ittre, Nivelles et Hal, avec des déviations prévues via le ring extérieur et l'A54. L'autoroute E19 est également fermée à hauteur de Houdeng-Goegnies, les automobilistes étant déviés via l'E42 vers Liège ou l'A54 vers Nivelles.