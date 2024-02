La Belgique convoque l'ambassadrice d'Israël après la destruction d'un bâtiment destiné au personnel humanitaire à Gaza

Les bureaux de l'ONG Handicap International qui se trouvaient dans le même bâtiment qu'Enabel, l'Agence belge de développement, à Gaza ont été détruits dans un bombardement, indique vendredi l'organisation humanitaire dont la priorité absolue est d'assurer la sécurité et le bien-être de son personnel et de ses bénévoles.

"Il n'y a aucune raison pour qu'un bâtiment destiné au personnel humanitaire soit détruit", s'indigne Antoine Sépulchre, directeur général de Handicap International Belgique. "Les organisations d'aide humanitaire, les travailleurs et les bénévoles font partie de la structure vitale qui maintient les Palestiniens en vie.", souligne-t-il

Handicap International propose depuis 1996 des services de réadaptation, de soutien en santé mentale, d'éducation inclusive et d'éducation aux risques aux armes explosives, destinés aux personnes handicapées et à d'autres populations dans le besoin en Palestine. Le personnel et les bénévoles de l'ONG travaillent actuellement dans plus de 100 refuges pour personnes déplacées, ajoute l'organisation humanitaire.

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, avait annoncé jeudi soir avoir convoqué avec Caroline Gennez (ministre de la Coopération au développement, NDLR), l'ambassadrice d'Israël "pour faire toute la clarté" sur cette attaque dont les circonstances exactes restent inconnues. La rencontre doit avoir lieu à 10h30 vendredi.