Plusieurs centres de distribution bloqués par les agriculteurs ce vendredi: "Des produits manqueront dans les rayons"

"Il est inévitable que des produits manqueront dans les rayons, notamment ceux provenant de nos sites d'Ollignies et de Ghislenghien, a indiqué la chaîne dans un communiqué. Les agriculteurs bloquent l'entrée et la sortie de camions sur les deux sites et, selon Colruyt, aucune indication quant à la durée des actions n'est annoncée.

La situation au niveau du centre logistique de Hal semble être moins tendue. Les responsables de Colruyt ont rencontré les agriculteurs jeudi soir sur le site Dassenveld (Hal). "C'était un dialogue constructif et notre site Dassenveld a été partiellement débloqué", a indiqué la chaîne. "Nous avons pu commencer à livrer des produits frais et surgelés vers nos magasins et nos fournisseurs belges peuvent également recommencer à livrer. Nous sommes satisfaits de cette issue. Nous nous sommes engagés auprès des jeunes agriculteurs à poursuivre le dialogue et à réfléchir ensemble à leurs perspectives d'avenir."

Colruyt a encore précisé qu'il reste des stocks dans les magasins. "Il est toutefois difficile de donner des précisions définitives car nos magasins ont niveaux de stocks différents."