Le Black Friday c'est ce vendredi: voici les 5 conseils pour ne pas vous faire avoir

Le "Black Friday" annuel aura lieu ce vendredi. L'occasion, pour beaucoup d'entre vous, d'aller essayer de dénicher la bonne affaire. Quels droits et avantages conservez-vous, notamment dans les achats en ligne? Le SPF Economie répond à cinq questions pour y répondre.

"Une annonce de réduction de prix doit être réelle et non trompeuse", rappelle le Service public fédéral : "Vous devez bénéficier d’un avantage réel par rapport à un prix 'de référence', soit le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction de prix. Ce prix de référence doit également être indiqué !"

Le SPF Economie recommande donc de comparer les prix : "Le prix de référence d’un certain produit d’application dans l’espace de vente physique de l’entreprise peut différer du prix de référence de ce même produit dans, par exemple, la boutique en ligne de la même entreprise".

Le vendeur est-il digne de confiance ?