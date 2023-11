Le milliardaire Elon Musk prévient: "L'intelligence artificielle est l'une des plus grandes menaces" qui planent sur l'humanité

"Ce que nous visons, c'est d'établir un cadre pour mieux comprendre, afin qu'il y ait au moins" un "arbitre indépendant, qui puisse observer ce que font les entreprises de l'IA et sonne l'alarme s'il a des inquiétudes", a-t-il déclaré à la presse lors du sommet international qui se tient mercredi et jeudi à Bletchley Park au nord de Londres. "Mon espoir pour ce sommet est qu'il y ait (...) un consensus international sur la compréhension initiale de l'IA avancée", a déclaré Elon Musk.

Mercredi, la Chine, les Etats-Unis, l'Union européenne et une vingtaine de pays ont signé la première déclaration commune mondiale pour un développement "sûr" de l'IA lors du sommet de Bletchley Park.

Le patron du réseau social X (ex-Twitter) a également estimé qu'il ne fallait pas que les règles soient appliquées d'une manière qui "inhibe le côté positif de l'IA". Il a appelé à "commencer avec l'observation d'une tierce partie neutre", puis que les règles soient proposées "en parlant avec les différents acteurs du secteur de l'IA" pour "dire OK, qu'est-ce qui serait de l'avis de tous des règles équitables, comme on le ferait dans le sport".

Il a en outre estimé que l'IA est l'une des "menaces les plus importantes" auxquelles l'Humanité fait face. "Pour la première fois, nous sommes dans une situation où on a quelque chose qui va être bien plus intelligent que le plus intelligent des humains", a-t-il estimé.

"Pour moi, le fait qu'on puisse contrôler une chose pareille n'est pas évident (...) je pense que c'est l'un des risques existentiels auxquels nous faisons face (...), probablement le plus pressant", a-t-il ajouté, estimant que le sommet de Bletchley Park arrivait au bon moment.