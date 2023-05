Le prix du gaz en Belgique est en réalité... moins cher que dans les pays voisins

Au début de la crise, le prix de l'énergie en Belgique était plus élevé que chez nos voisins. Mais quelques mois plus tard, la donne a changé. Selon une étude commandée par les régulateurs, les ménages belges payent actuellement le gaz moins chers qu'en France ou aux Pays-Bas:

"La TVA a été diminuée pour l'électricité en mars 2022 et pour le gaz en avril 2022, on est passé de 21 à 6%", assure Anne-Elisabeth Sprimont, conseillère à la direction socio-économique et tarifaire, commission wallonne pour l'énergie. "Ce qu'on constate principalement dans ce rapport au niveau des prix, c'est que l'impact de la TVA a fortement diminué les prix de l'électricité pour les ménages belges."