Le trafic ferroviaire peut reprendre à Binche, et partiellement à Statte

Le trafic ferroviaire a pu reprendre mardi matin vers 8h entre La Louvière et Binche, et partiellement entre Andenne et Huy. Pour ce dernier tronçon, seuls les trains IC sont pour l'instant autorisés, a indiqué le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. Les trains locaux sont toujours remplacés par des navettes.

En province de Liège, c'est la découverte d'un corps en gare de Statte qui a forcé l'arrêt du trafic ferroviaire dès 5h30 du matin. Entretemps, les trains IC peuvent à nouveau circuler sur le tronçon qui relie Andenne à Huy, mais la police étant toujours en train de faire les constatations vers 8h, la capacité autorisée ne permet pas aux trains locaux de circuler eux aussi. Ils sont toujours remplacés par des bus navettes, jusqu'à nouvel ordre.