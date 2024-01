Le vélo électrique a plus que jamais la cote en Belgique: cependant, certains ne sont pas prêts à lâcher leur modèle mécanique

Le vélo électrique à la cote, les Belges le préfèrent désomais au modèle mécanique ; mais au salon du vélo, cette année, un accent tout particulier est mis sur l'aspect sportif et non pas du confort. Leo est fan de cyclisme, et il n’est pas encore prêt à lâcher son bon vieux vélo : "Peut-être plus tard, ou pour aller au travail, mais là j'en profite encore", explique-t-il.



Guillaume, lui, roule avec un vélo de route mais le vélo électrique a permis à sa maman de partager des balades avec lui. "Cela permet aussi de partager des moments avec des copains qui n'ont plus de très bonnes jambes".



De plus en plus nombreux à vouloir pédaler sans se soucier des montées, mais un confort qui a un cout : 1.500 euros en moyenne. Mais le confort est un point important : un coup de pédale en coute 5 sur un vélo classique. "Le vélo devient de moins en moins un moyen de transport sportif", note Franck Glorieaux, secrétaire général de Traxio. "Les gens utilisent désormais plus le vélo que la voiture.



Plus de 8000 vélos électriques ont été vendus l'an dernier contre 4.700 en 2022 et les modeles ont évolué avec les années.



Le VTT, lui, voit ses ventes chuter, les cyclistes l’ont remplacé par le vélo de gravel qui permet de rouler en ville mais aussi en campagne. "C'st le vélo que tout le monde veut", explique Niki De Keuster, coordinateur marketing.

Pour 2024, les intentions d’achats sont de 46% pour un vélo électrique. Un achat qui se fera pour certains via le concept du leasing qui est très tendance en Flandre.