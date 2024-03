"L'environnement joue un rôle essentiel": une psychologue déconstruit les mythes autour des personnes à haut potentiel intellectuel

Ce vendredi, c'est Christine Calonne, psychologue, qui était l'invitée du bel RTL matin. Elle a répondu aux questions de Thomas de Bergeyck sur les hauts potentiels, et en a profité pour déconstruire quelques mythes.

Mais comme son nom l'indique, c'est un potentiel. "Il peut développer ce potentiel ou au contraire, l'inhiber. Les études en psychologie ont montré que l'environnement joue un rôle essentiel. Il y a une part de génétique, mais il y a aussi l'influence des parents, des autres élèves, des professeurs et de la société en général", décrit la psychologue.

Christine Calonne définit tout d'abord les HPI (haut potentiel intellectuel), comme des personnes "avec une forte créativité, une grande capacité d'initiative, une grande ouverture d'esprit et une plus grande vitesse de la pensée", ce qui leur permet d'apprendre plus rapidement que la moyenne.

Christine Calonne en a également profité pour déconstruire certains mythes qui entourent les HPI. "Il n'y a pas plus de problèmes psychologiques chez les HPI que dans le reste de la société selon des études universitaires. Ils ne sont pas non plus forcément hypersensibles, il faut bien distinguer les deux", rectifie-t-elle.

Pour les parents, avoir un enfant à haut potentiel intellectuel, peut aussi être source d'inquiétudes. La psychologue donne ses conseils. "C'est très important d'encourager les enfants HPI. Si un individu fait face à des gens qui ne reconnaissent pas son potentiel, il va plus facilement l'inhiber. C'est très important de manifester avec lui son intérêt pour ses spécificités, voir dans quels domaines elles se manifestent et quelles sont ses difficultés et facilités par rapport à ça".

À l'école, il n'est pas forcément nécessaire de le faire sauter une classe, "c'est au cas par cas", dit Christine Calonne, mais il faut par contre bien veiller à ce qu'il ne s'ennuie pas. "Il faut tenir compte de ses besoins, si on voit qu'il s'ennuie, lui proposer des exercices d'approfondissement. Il faut le motiver, c'est important", conclut-elle.