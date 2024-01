Les agriculteurs bloquent des dépôts de Colruyt et une centrale logistique de Lidl: "Le gaspillage alimentaire doit cesser"

Le personnel prévu pendant la nuit de mardi à mercredi n'a pas pu travailler. "Notre priorité mardi soir était de préparer au maximum les jours à venir et autant de marchandises que possible avec l'équipe restante. De cette manière, tout est prêt pour que nous puissions livrer nos magasins dès que les sites seront à nouveau accessibles."

"Depuis mardi 18h00, des agriculteurs bloquent l'accès à nos centres de distribution d'Ollignies et de Ghislenghien. C'est de ces centres de distribution que partent les denrées alimentaires sèches, les eaux et les boissons à destination de nos magasins en Belgique", a spécifié mercredi le groupe Colruyt dans un communiqué. "Les activistes ne permettent pas aux camions d'entrer ou de sortir du site" mais le stock de ces produits "est actuellement suffisant dans nos magasins".

Eux sont capables de mettre le double, voire le triple

Frédéric, un agriculteur à Henchies qui bloque actuellement le site de Ghislenghien de Colruyt, s'est exprimé à notre micro: "On sait que le groupe Colruyt est un acteur majeur au niveau de la grande distribution. Mais il a une particularité, c'est que depuis quelques années, il investit massivement dans les terres agricoles. Alors il annonce à la population que c'est pour donner accès aux terres, à des jeunes qui ne sont pas nécessairement issus du milieu agricole. Sauf que c'est un faux accès parce que ça crée des faux indépendants qui sont sous la direction de Colruyt. Mais en attendant, cela met en difficulté nos jeunes au sein de nos fermes. Nous ne sommes plus que 12.000 agriculteurs en Wallonie. Aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que les terres valent, c'est l'Office national des notaires qui le dit, en Hainaut 35 000 € l'hectare. Ça, c'est la moyenne. Eux sont capables de mettre le double, voire le triple. Ce qui fait que ça crée une démesure au sein de notre outil de travail qui est terriblement valorisé alors que son exploitation est très limitée. Les revenus sont extrêmement limitées et ne couvrent pas les frais de l'immobilisation en capital. Et donc, même s'ils annoncent que ça donne accès aux terres à des jeunes, nous, les 12 000 agriculteurs pour transmettre à nos enfants, c'est extrêmement compliqué et ça a un effet délétère sur notre faculté à transmettre. Donc voilà, ça on veut vraiment, vraiment le dénoncer."

Comeos appelle les agriculteurs à cesser les blocages