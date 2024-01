Incendie dans la station de ski de Valmeinier: 8 pompiers belges, en vacances, sont intervenus auprès de leurs collègues français

Il est 15 h 42, lorsqu’un incendie est signalé dans l’immeuble Le Vermont, une résidence de tourisme située à Valmeinier, la partie la plus haute de la station. 150 vacanciers étaient hébergés dans cette résidence de 250 lits.

Tous n’étaient pas présents lorsque le sinistre s’est déclaré. Mais neuf pompiers belges, en vacances, s’y trouvaient, et ont réagi avec une efficacité saluée par les pompiers français. C’est le quatrième et dernier étage du bâtiment, ainsi que la toiture, qui ont été touchés.

Une salle communale a été ouverte par la mairie pour accueillir les 146 personnes évacuées, le bâtiment ne pouvant plus recevoir les vacanciers. Un grand repas y a été organisé avec tous les touristes et les habitants sinistrés, et ceux-ci ont applaudi pendant de longues minutes les sapeurs-pompiers sur place.