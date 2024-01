Surréaliste: voici comment le détenu de Lantin s'est échappé, avant de se filmer en train de rire devant notre reportage

Robin Singh, condamné à 10 ans de prison pour prostitution de mineures, s'est échappé d'un véhicule de police près de la prison de Lantin. Il est toujours recherché. Nos confrères de la DH ont diffusé les images "insolites" de son évasion. On voit aussi le principal concerné faire le pitre devant notre reportage qui fait part de sa fuite.

Des recherches ont été entreprises, mais l'homme est toujours aux abonnés absents. On ignore si cette évasion était préméditée ou si Robin Singh a profité d'une opportunité qui s'est présentée à lui. Étant donné que le chien pisteur envoyé sur place a rapidement perdu sa trace, il semblerait que le fuyard soit monté dans un véhicule.

C'était il y a une semaine. Robin Singh s'est échappé d'un véhicule de police alors qu'il arrivait à la prison de Lantin. Dans une vidéo diffusée par la Dernière Heure, on voit le condamné passer par la fenêtre de la porte arrière du véhicule. Après s'être extirpé de l'habitacle, il part en courant, poursuivit par les policiers qui ne parviennent visiblement pas à le rattraper.

La bourgmestre de Juprelle ne comprend pas: "Si ce n'était pas aussi dramatique, on pourrait en rire. Certaines choses posent question."

À lire aussi Evasion à la prison de Lantin: le détenu s'est échappé pendant un transfert

Force est de constater que préméditée ou non, l'évasion est une réussite. Et il n'hésite pas à s'en vanter. Ainsi, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on voit l'homme rire de son "exploit" devant notre reportage qui lui est consacré. Il expose aussi fièrement la paire de menottes qu'il portait.

Rappelons que même si la situation semble beaucoup amuser le fuyard, les faits qui lui sont reprochés sont graves. En mars 2022, il a écopé de 10 ans de prison pour avoir prostitué des jeunes filles âgées de 14 à 16 ans.