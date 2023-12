Les Belges de plus en plus nombreux à aller dans les salles de spectacle le soir de la Saint-Sylvestre: comment l'expliquer?

Nous sommes à J-2 du réveillon du Nouvel An. De nombreux Belges décideront de passer ce réveillon dans une salle de spectacle. La majorité des théâtres sont pleins. C'est le cas notamment du Théâtre Royal des Galeries à Bruxelles. Son directeur s'est exprimé dans le RTL info 13H. "Les places sont parties rapidement. D'abord, pour les spectateurs habitués et puis, vu le succès du Crime de l'Orient Express, nous sommes complet", se réjouit David Michels.

Mais que viennent chercher les spectateurs dans un théâtre le soir de la Saint-Sylvestre ? "Ils viennet au théâtre pour oublier les moments un peu sombres de l'année. Mais également pour se retrouver. C'est un phénomène qu'on retrouve de plus en plus souvent, l'envie de se retrouver en groupe pour passer un moment d'émotions, ajoute David Michels. Le 31 décembre est un moment festif qui invite à une année nouvelle, qu'on espère heureuse, joyeuse et pleine de tolérance. Les gens sont de plus en plus nombreux à aller dans les salles de spectacle. De nombreux théâtres affichent complet."