Les Belges s'estiment-ils heureux? Voici les résultats d'une enquête réalisée auprès de notre population

"Il est frappant de constater que les personnes ayant des revenus plus élevés ont également tendance à se sentir plus heureuses" commente Statbel. L'âge semble aussi être un facteur déterminant. Les jeunes âgés entre 16 ans et 24 ans sont 71,9% à mener une vie satisfaisante. À l'inverse, ils ne sont que 57,4% parmi les personnes âgées de 65 à 74 ans.

Parmi ces 65,4%, 9% se sont déclarés heureux tout le temps tandis que 56,3% l'ont été la plupart du temps. Le niveau socio-économique n'est pas étranger à ce sentiment puisque 71,8% des travailleurs éprouvent du bonheur alors que 58,6% des pensionnés en font mention. Les chômeurs (38,6%) et les personnes en invalidité de longue durée (32,1%) sont bien plus mal lotis.

Enfin, la situation familiale joue sur le moral de la population. "Alors que plus de 70% des personnes en couple, avec ou sans enfants, se disent toujours ou la plupart du temps heureuses, les personnes isolées et les membres de famille monoparentale se démarquent nettement et ne sont respectivement que 46,7% et 50,3% à se déclarer heureux aussi souvent", remarque l'organisme public à la base de l'étude.

Au niveau régional, les Flamands sont 70,7% à prétendre être contents de leur situation "au moins la plupart du temps" alors que les Wallons ne sont que 60,2% et les Bruxellois 51,3% à le déclarer. Ces chiffres sont récoltés à partir d'un échantillon de 5.000 Belges âgés de 16 à 74 ans.