Prévisions météo: la Belgique copieusement arrosée, une partie du territoire placée en code jaune

Une zone de pluie active traverse notre pays d'ouest en est, indique jeudi matin l'Institut royal météorologique (IRM). Les quantités de précipitations prévues se situent entre 25 et localement 40 à 50 l/m2 sur une partie significative du territoire, placée en code jaune. Le scénario le plus pessimiste donne très localement des valeurs comprises entre 60 et 70 l/ m2. Toute la Flandre est copieusement arrosée (à l'exception de la Côte et du Limbourg), mais également Bruxelles ainsi que les provinces de Hainaut et du Brabant wallon.

Dans le courant de l'après-midi ou en début de soirée, le temps deviendra plus sec avant le retour d'averses parfois accompagnées d'orages, plus tard dans la soirée et cette nuit. "Le trafic pourra être localement perturbé et des débordements d'eau ne sont pas exclus", met en garde l'IRM. D'après les prévisions météo, le code jaune devrait être levé vendredi à 07h00.

La journée de vendredi sera encore marquée par des averses mais de larges éclaircies feront leur retour durant le week-end, surtout dimanche, qui s'annonce comme la plus belle journée de la fin de semaine. Lundi prochain, le temps s'annonce très doux, avec des maxima jusqu'à 24°C et un soleil généreux. Samedi, de larges éclaircies se partageront le ciel avec des nuages. Dans le courant de la journée, quelques faibles averses isolées seront possibles, surtout en Flandre. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 18 degrés dans le centre. Le vent modéré tournera du sud-ouest vers l'ouest. Dimanche, il fera sec et souvent ensoleillé. Les maxima, plus doux, varieront entre 15 ou 16 degrés en haute Ardenne et 19 ou 20 degrés dans le centre. Le vent faible à modéré de sud s'orientera au sud-est.

Lundi aussi, le soleil sera généreux et le temps très doux avec des maxima de 18 à 23 ou 24 degrés, sous un vent faible à modéré de sud.